Лунный календарь на 29-30 июня: дни, когда нужно поливать и удобрять растения

Лунный календарь на 29-30 июня: дни, когда нужно поливать и удобрять растения

Лунный прогноз на ближайшие два дня.

29-30 июня - 19-20 лунные дни, убывающая Луна в знаке Рыб.

Косметология

Любые косметические процедуры в эти дни вместо ожидаемой пользы принесут вред – из-за повышенной склонности кожи к раздражению возможны аллергические реакции и воспаления.

Посещение парикмахерской на эти дни можно назначать только в том случае, если ее целью является стрижка – она укрепит волосы и сделает их здоровее. А вот от любого вида завивки, как и от окрашивания, всем, кому дорого состояние их волос, лучше отказаться.

Не стоит также делать маникюр и педикюр – велик риск порезать пальцы и занести инфекцию.

Спорт и фитнес

В зале особое внимание рекомендуется уделить мышцам ног.

Дом, сад и огород

На пользу растениям пойдет полив и подкормка минеральными удобрениями.

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