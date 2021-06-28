Лунный календарь на 29-30 июня: дни, когда нужно поливать и удобрять растения

Лунный прогноз на ближайшие два дня.
29-30 июня - 19-20 лунные дни, убывающая Луна в знаке Рыб.
Косметология
Любые косметические процедуры в эти дни вместо ожидаемой пользы принесут вред – из-за повышенной склонности кожи к раздражению возможны аллергические реакции и воспаления.
Посещение парикмахерской на эти дни можно назначать только в том случае, если ее целью является стрижка – она укрепит волосы и сделает их здоровее. А вот от любого вида завивки, как и от окрашивания, всем, кому дорого состояние их волос, лучше отказаться.
Не стоит также делать маникюр и педикюр – велик риск порезать пальцы и занести инфекцию.
Спорт и фитнес
В зале особое внимание рекомендуется уделить мышцам ног.
Дом, сад и огород
На пользу растениям пойдет полив и подкормка минеральными удобрениями.
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