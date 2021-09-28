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Лунный календарь на 29-30 сентября: дни, когда стричь и красить волосы также нежелательно

Лунный календарь на 29-30 сентября: дни, когда стричь и красить волосы также нежелательно

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Лунный прогноз на ближайшие два дня.

29-30 сентября - 24-25 лунные дни, убывающая Луна в знаке Рака

Косметология

Время неблагоприятно для чистки лица любым способом и пластических операций – их рекомендуется перенести на другое время. 

Стричь и красить волосы также нежелательно, результаты не только не оправдают ожиданий, но и могут всерьез расстроить.

Спорт и фитнес

В зале рекомендуется заниматься анаэробные упражнениями.

Дом, сад и огород

Домашними делами необходимо заниматься без энтузиазма. 

Можно заготавливать выращенную продукцию впрок. 

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