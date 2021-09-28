Лунный календарь на 29-30 сентября: дни, когда стричь и красить волосы также нежелательно

Лунный прогноз на ближайшие два дня.
29-30 сентября - 24-25 лунные дни, убывающая Луна в знаке Рака
Косметология
Время неблагоприятно для чистки лица любым способом и пластических операций – их рекомендуется перенести на другое время.
Стричь и красить волосы также нежелательно, результаты не только не оправдают ожиданий, но и могут всерьез расстроить.
Спорт и фитнес
В зале рекомендуется заниматься анаэробные упражнениями.
Дом, сад и огород
Домашними делами необходимо заниматься без энтузиазма.
Можно заготавливать выращенную продукцию впрок.
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