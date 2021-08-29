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Лунный календарь на 30-31 августа: дни, когда нужно мелировать волосы

Лунный календарь на 30-31 августа: дни, когда нужно мелировать волосы

Getty Images

Лунный прогноз на ближайшие два дня.

23-24 лунные дни, убывающая Луна в знаке Близнецов. 

Косметология

Поход в парикмахерскую – стрижка и окрашивание – не лучшим образом скажутся на состоянии волос: – они станут похожими на солому – тонкими и ломкими. Единственное, что можно делать, – это мелировать отдельные пряди, они создадут эффект выгоревших на солнце волос. 

Не стоит делать маникюр и педикюр – велик риск расслоения ногтей. 

Спорт и фитнес

В зале имеет смысл ограничиться на легких упражнениях, особенно бережно необходимо относиться к мышцам ног.

Дом, сад и огород

В саду и огороде не стоит ничего сажать и пересаживать – растения могут погибнуть. 

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