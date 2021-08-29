Лунный календарь на 30-31 августа: дни, когда нужно мелировать волосы

Лунный прогноз на ближайшие два дня.
23-24 лунные дни, убывающая Луна в знаке Близнецов.
Косметология
Поход в парикмахерскую – стрижка и окрашивание – не лучшим образом скажутся на состоянии волос: – они станут похожими на солому – тонкими и ломкими. Единственное, что можно делать, – это мелировать отдельные пряди, они создадут эффект выгоревших на солнце волос.
Не стоит делать маникюр и педикюр – велик риск расслоения ногтей.
Спорт и фитнес
В зале имеет смысл ограничиться на легких упражнениях, особенно бережно необходимо относиться к мышцам ног.
Дом, сад и огород
В саду и огороде не стоит ничего сажать и пересаживать – растения могут погибнуть.
Читайте также: Астролог назвал знаки Зодиака, которым не везет в любви