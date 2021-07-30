Лунный календарь на 31 июля: дни, когда нужно делать упражнения для мышц пресса

Лунный календарь на 31 июля: дни, когда нужно делать упражнения для мышц пресса

Лунный прогноз на завтра.

31 июля - 22-й лунный день, убывающая Луна в знаке Тельца

Косметология

Ухаживая за кожей лица, шеи и декольте, можно делать очищающие и омолаживающие маски.

От стрижки лучше отказаться – считается, что в этот день она не только негативно скажется на внешнем виде, но и принесет житейские неприятности. Не рекомендуется красить и тонировать волосы, исключение составляет закрашивание седины.

Можно делать депиляцию, маникюр и педикюр.

Спорт и фитнес

Хороший результат дадут упражнения для мышц пресса.

Дом, сад и огород

От домашних дел лучше отказаться.

В саду можно косить траву и обрезать растения для усиления их роста.

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