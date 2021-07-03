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Лунный календарь на 4-5 июля: дни, когда можно окрашивать волосы в светлые тона

Лунный календарь на 4-5 июля: дни, когда можно окрашивать волосы в светлые тона

июль / www.credits

Лунный прогноз на ближайшие три дня.

4-5 июля - 24-25 лунные дни, убывающая Луна в знаке Тельца

Косметология

При уходе за кожей лица и – особенно – декольте благоприятный результат дадут очищающие и омолаживающие маски. Эффективными также обещают быть процедуры по глубокой очистке кожи лица. Рекомендуется использовать биологически активные кремы. 

Хороший результат даст липосакция живота и бедер. 

Можно окрашивать волосы в светлые тона, тонировать их и закрашивать седину, а также выщипывать брови и делать татуаж контура губ.

Спорт и фитнес

Желательно делать упражнения для мышц пресса. 

Дом, сад и огород

От домашних дел лучше отказаться.

Рекомендуется консервировать собранный урожай (например, варить варенье из малины и смородины разного цвета), а также заготавливать корни лекарственных растений. 

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