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Лунный календарь на 4-5 июня: дни, когда нужно пить отвары трав

Лунный календарь на 4-5 июня: дни, когда нужно пить отвары трав

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Лунный прогноз на ближайшие два дня.

4-5 июня - 24-25 лунные дни, убывающая Луна в знаке Овна. 

Косметология

Организм можно очищать как снаружи при помощи пилинга и скрабов, так и изнутри – хороший детокс-эффект дадут травяные отвары и чаи. 

Не рекомендуется делать пластические операции. Разрешается глубокое очищение кожи лица, удаление папиллом и вросших ногтей. 

Ухаживая за волосами, можно делать маски и обертывания. 

Спорт и фитнес

В качестве спортивной нагрузки стоит выбрать йогу или пилатес. Рекомендуются также упражнения, направленные на усиление тонуса мышц всего тела.

Дом, сад и огород

Можно пахать и окучивать землю в саду и огороде, а также менять землю в горшках с домашними цветами. 

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