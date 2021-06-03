Лунный календарь на 4-5 июня: дни, когда нужно пить отвары трав

Лунный прогноз на ближайшие два дня.
4-5 июня - 24-25 лунные дни, убывающая Луна в знаке Овна.
Косметология
Организм можно очищать как снаружи при помощи пилинга и скрабов, так и изнутри – хороший детокс-эффект дадут травяные отвары и чаи.
Не рекомендуется делать пластические операции. Разрешается глубокое очищение кожи лица, удаление папиллом и вросших ногтей.
Ухаживая за волосами, можно делать маски и обертывания.
Спорт и фитнес
В качестве спортивной нагрузки стоит выбрать йогу или пилатес. Рекомендуются также упражнения, направленные на усиление тонуса мышц всего тела.
Дом, сад и огород
Можно пахать и окучивать землю в саду и огороде, а также менять землю в горшках с домашними цветами.
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