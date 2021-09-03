Лунный календарь на 4-5 сентября: дни, когда нужно особенно осторожно использовать новую косметику

Лунный календарь на 4-5 сентября: дни, когда нужно особенно осторожно использовать новую косметику

Лунный прогноз на ближайшие два дня.

4-5 сентября - 27-28 лунные дни, убывающая Луна в знаке Льва.

Косметология

Можно делать лифтинг и пилинг. Необходимо соблюдать осторожность при использовании новой парфюмерии и косметики – возможна аллергическая реакция. В уходе за кожей лучше использовать натуральные продукты и природные косметические средства – например, мед и молоко.

Нежелательно удалять родинки и бородавки, а также отбеливать кожу.

Прекрасный день для посещения салона красоты – почти все парикмахерские процедуры, включая стрижку, укладку, окрашивание, тонирование и обесцвечивание, окажутся удачными. Отказаться рекомендуется только от химической завивки – ее лучше перенести на другой день.

Спорт и фитнес

День благоприятен для физической нагрузки любой интенсивности.

Дом, сад и огород

Время подходит для любых домашних дел.

В саду и огороде можно рыхлить и окучивать почву, а также опрыскивать растения от болезней и вредителей. Поливать их не рекомендуется.

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