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Лунный календарь на 6-7 сентября: дни, когда нужно менять имидж

Лунный календарь на 6-7 сентября: дни, когда нужно менять имидж

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Лунный прогноз на ближайшие два дня.

6-7 сентября - 29, 1, 2 лунные дни, убывающая Луна, новолуние в знаке Девы

Косметология

Для ухода за кожей лица, шеи и декольте подойдут не только готовые, но и сделанные своими руками маски – прежде всего из свежих овощей и фруктов. 

Хорошее время для изменения имиджа – причем чем кардинальнее будут перемены, тем лучше. 

Не рекомендуется делать пластические операции по изменению формы груди – причем как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

Спорт и фитнес

В зале наилучший результат дадут анаэробные упражнения.

Дом, сад и огород 

В доме рекомендуется делать уборку. 

Срезанные в это время цветы долго не завянут. Можно также рыхлить почву, окучивать растения и опрыскивать их от вредителей.

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