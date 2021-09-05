Лунный календарь на 6-7 сентября: дни, когда нужно менять имидж

Лунный календарь на 6-7 сентября: дни, когда нужно менять имидж

Лунный прогноз на ближайшие два дня.

6-7 сентября - 29, 1, 2 лунные дни, убывающая Луна, новолуние в знаке Девы

Косметология

Для ухода за кожей лица, шеи и декольте подойдут не только готовые, но и сделанные своими руками маски – прежде всего из свежих овощей и фруктов.

Хорошее время для изменения имиджа – причем чем кардинальнее будут перемены, тем лучше.

Не рекомендуется делать пластические операции по изменению формы груди – причем как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

Спорт и фитнес

В зале наилучший результат дадут анаэробные упражнения.

Дом, сад и огород

В доме рекомендуется делать уборку.

Срезанные в это время цветы долго не завянут. Можно также рыхлить почву, окучивать растения и опрыскивать их от вредителей.

Читайте также: Лунный календарь питания: как питаться в сентябре 2021 года

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку