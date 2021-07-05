Лунный календарь на 6-8 июля: дни, когда не стоит ничего сажать и пересаживать

Лунный прогноз на ближайшие два дня.
6-8 июля - 26-28 лунные дни, убывающая Луна в знаке Близнецов.
Косметология
Можно – посредством специальной гимнастики – заниматься укреплением мышц лица и тела. Любые хирургические – прежде всего пластические – операций нужно проводить с большой осторожностью, только по большой необходимости.
От похода в парикмахерскую в эти дни лучше отказаться. Стрижка и окрашивание не принесут пользы волосам – они станут тонкими и ослабленными, с секущимися кончиками. Разрешено проводить мелирование отдельных прядей – оно вреда не принесет. Ухаживая за волосами, желательно пользоваться кремами, лосьонами и ополаскивателями, укрепляющими корни и восстанавливающими структуру волос.
Из-за вероятности расслоения ногтевой пластины не стоит также делать маникюр и педикюр, а из-за риска воспаления лучше отказаться от татуажа и перманентного макияжа.
Спорт и фитнес
В зале не стоит давать большую нагрузку на ноги – они в эти дни находятся под ударом.
Дом, сад и огород
В саду и огороде не стоит ничего сажать и пересаживать – результат окажется неудачным.
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