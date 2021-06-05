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Лунный календарь на 6-8 июня: дни, когда нужно делать омолаживающие маски

Лунный календарь на 6-8 июня: дни, когда нужно делать омолаживающие маски

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Лунный прогноз на ближайшие три дня.

6-8 июня - 26, 27, 28 лунные дни, убывающая Луна в знаке Тельца. 

Косметология

При уходе за кожей лица и – особенно – декольте благоприятный результат дадут очищающие и омолаживающие маски. Эффективными также обещают быть процедуры по глубокой очистке кожи лица. Рекомендуется использовать биологически активные кремы. 

Хороший результат даст липосакция живота и бедер. 

Можно окрашивать волосы в светлые тона, тонировать их и закрашивать седину, а также выщипывать брови и делать татуаж контура губ. 

Спорт и фитнес

Желательно делать упражнения для мышц пресса.

Дом, сад и огород 

От домашних дел лучше отказаться. 

Рекомендуется консервировать собранный урожай (например, варить варенье из клубники или ревеня), а также заготавливать корни лекарственных растений. 

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