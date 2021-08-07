Лунный календарь на 8-9 августа: дни, когда нужно менять имидж

Лунный прогноз на ближайшие два дня.
29, 1, 2 лунные дни, новолуние, растущая Луна в знаке Льва.
Косметология
Для ухода за кожей лица, шеи и декольте подойдут не только готовые, но и сделанные своими руками маски – прежде всего из свежих овощей и фруктов.
Хорошее время для изменения имиджа – причем чем кардинальнее будут перемены, тем лучше.
Не рекомендуется делать пластические операции по изменению формы груди – причем как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.
Спорт и фитнес
В зале наилучший результат дадут анаэробные упражнения.
Дом, сад и огород
В доме рекомендуется делать уборку.
Срезанные в это время цветы долго не завянут. Можно также рыхлить почву, окучивать растения и опрыскивать их от вредителей.
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