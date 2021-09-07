Лунный календарь на 8-9 сентября: дни, когда нужно делать массаж

Лунный прогноз на ближайшие два дня.
8-9 сентября- 3-4 лунные дни, растущая Луна в знаке Весов
Косметология
Делать маски для лица – в том числе и омолаживающие – можно и дома, из подручных средств.
Касается это и ухода за волосами: обертывания и ополаскивания для волос вполне можно сделать своими руками – например, из отвара лечебных трав: блондинкам показана ромашка, брюнеткам – крапива и корень аира.
Из-за большой вероятности раздражения от скрабирования и пилинга необходимо отказаться.
Хороший результат даст расслабляющий массаж, посещение бани или сауны.
Спорт и фитнес
В зале показаны физические упражнения любой сложности.
Дом, сад и огород
Домашними делами необходимо заниматься без энтузиазма – по мере необходимости.
Можно убирать урожай и консервировать его на длительное хранение.
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