Лунный календарь на 9-10 июля: дни, когда нужно отдохнуть в тишине и покое

Лунный прогноз на ближайшие два дня.
9-10 июля - 29, 30, 1 лунные дни, новолуние в знаке Рака.
Косметология
Нельзя делать чистку лица и операции по изменению формы груди – их последствия могут быть непредсказуемыми.
От посещения салона красоты лучше отказаться – стричь и красить волосы в это время нежелательно, результаты не только не оправдают ожиданий, но и могут всерьез расстроить.
Спорт и фитнес
В эти дни – разумеется, по возможности – желательно остаться дома и отдохнуть в тишине и покое, но, если все-таки решите отправиться в зал, рекомендуется предпочесть анаэробные упражнения всем остальным.
Дом, сад и огород
Домашними делами – преимущественно мелкими – необходимо заниматься по мере необходимости.
Можно рыхлить и поливать растения, а также заготавливать выращенную продукцию впрок – варить варенье из ягод.
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