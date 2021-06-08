Лунный календарь на 9-10 июня: дни, когда нужно укреплять мышцы лица и тела

Лунный прогноз на ближайшие два дня.

9-10 июня - 29, 30, 1 лунные дни, убывающая Луна, новолуние в знаке Близнецов.

Косметология

Можно – посредством специальной гимнастики – заниматься укреплением мышц лица и тела. Любые хирургические – прежде всего пластические – операций нужно проводить с большой осторожностью, только по большой необходимости.

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От похода в парикмахерскую в эти дни лучше отказаться. Стрижка и окрашивание не принесут пользы волосам – они станут тонкими и ослабленными, с секущимися кончиками. Разрешено проводить мелирование отдельных прядей – они вреда не принесут. Ухаживая за волосами, желательно пользоваться кремами, лосьонами и ополаскивателями, укрепляющими корни и восстанавливающими структуру волос.

Из-за вероятности расслоения ногтевой пластины не стоит также делать маникюр и педикюр, а из-за риска воспаления лучше отказаться от татуажа и перманентного макияжа.

Спорт и фитнес

В зале не стоит давать большую нагрузку на ноги – они в эти дни находятся под ударом.

Дом, сад и огород

В саду и огороде не стоит ничего сеять и сажать – результат окажется неудачным.

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