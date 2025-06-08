Лунный календарь на 9-15 июня: что рекомендуется делать в каждый день недели

Луна / © Credits

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Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли – Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь. С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных – а иногда и непростительных – ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели – с 9 по 15 июня.

Понедельник 9 июня

День всемерной удачи, которая будет сопутствовать каждому из нас в самых разных жизненных сферах, но, прежде всего, в личной жизни. Мощный поток энергии, который в этот день снизойдет с небес на землю, сделают людей не только невероятно трудоспособными, но и чрезмерно эмоциональными, что приведет к перепадам настроения и повышенной конфликтности. Нужно избегать общения, без которого сегодня вполне можно обойтись – оно, с большой долей вероятности, приведет к ненужным ссорам.

Вторник 10 июня

День, когда на поверхность выходят силы зла, цель которых – провоцировать людей на недобрые мысли и неблагородные поступки. От того, насколько у нас хватит сил – и желания – противиться негативному влиянию, во многом зависит наше будущее: очистить испорченную карму будет совсем непросто, а в особо сложных случаях и вовсе невозможно. Увидев, что кого-то несправедливо обижают, нужно вмешаться и прийти на помощь – судьба обязательно отблагодарит за доброе дело.

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Среда 11 июня

День, в течение которого напряженность, нахлынувшая с утра, уже к полудню сменится душевным равновесием и гармонией. Необходимо отказаться от всего, что способствует приземленности: перестать – хотя бы на это время – ставить на первое место материальные ценности, предпочтя им духовные. Желательно также навести порядок в окружающем пространстве – сделать уборку в доме, избавиться от старых вещей1, очистить свои помыслы от ментального «мусора».

Четверг 12 июня

День, когда даже самый неуверенный в себе человек, как правило, бывает доволен собой и удовлетворен своими действиями. Душевный покой и внутренняя гармония, которые несет это время, позволяют сделать моральную передышку – перестать переживать по любому поводу, насладиться теми моментами – даже самыми скоромными – которые дает жизнь даже в такое непростое сегодняшнее время. День благоприятен для встречи с друзьями и родными, посещения культурных мероприятий – музеев и театров – и просто прогулок по парку.

Пятница- суббота 13-14 июня

18 лунный день, который растянется почти на двое календарных суток, время возмездия: оно непосредственно связано с поступками, которые люди совершили в прошлом. Мысль о том, что за все рано или поздно приходится отвечать, далеко не нова, но верна и справедлива: все сделанное ранее – как добро, так и зло – в это время вернется к тому, от кого исходили. Звезды рекомендуют понять и принять происходящее, а заодно сделать выводы из своих ошибок, если таковые имеют место быть. Нынешнее время – своеобразный урок, который важно затвердить как дважды два.

Воскресенье 15 июня

Опасный во всех отношениях лунный день, в течение которого часто случаются ссоры и конфликты. Чтобы напряжение, которое сгущается в атмосфере, «взорвалось», достаточно одной-единственной «искры» – неосторожного слова и даже косого взгляда. Необходимо максимально сдерживать негативные эмоции, которые могут привести к поистине непоправимым последствиям. По отношению к людям, которые станут провоцировать на негативные реакции, необходимо проявлять терпение и милосердие: на них не стоит сердиться – их нужно пожалеть.

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