Лунный календарь на каждый день: рекомендации и предостережения на 1 июня

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 1 июня?

Луна рассказывает

День обострения интуиции и неожиданного появления экстрасенсорных и даже магических способностей. Как их использовать — каждый решает для себя сам, тем не менее, звезды настоятельно советуют не пренебрегать возможностями, которые это откроет перед человеком.

Луна рекомендует

Можно будет получить ответ на важный вопрос, который не дает покоя уже достаточно давно — не стоит пренебрегать таким удачным шансом. Также день — с учетом его выходного статуса — извезды настоятельно рекомендуют провести с родными и близкими людьми: им — как никогда! — нужна ваша поддержка, да и нам не помешает их участие.

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Луна предостерегает

День, когда нужно как можно меньше говорить и как можно больше слушать, так вы сможете узнать, что думают окружающие вас люди и какими соображениями они руководствуются в тех или иных действиях по отношению к нам.