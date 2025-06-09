Лунный календарь на каждый день: рекомендации и предостережения на 10 июня

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 10 июня?

Луна рассказывает

Сложные лунные сутки, когда испытание на выдержку проходят все без исключения: разгулявшиеся не на шутку силы зла, овладевают сущностью людей и подталкивают их к неосмотрительным, необдуманным и злым поступкам, которые приведут к нежелательным последствиям.

Луна рекомендует

Время, несмотря на начало рабочей недели, благоприятен для отдыха, особенно пассивного. Если же без физической нагрузки — например, занятий спортом — е обойтись, необходимо ее тщательно дозировать, не выходя за рамки умеренности. Также звезды советуют заняться приведением в порядок собственного дома — прежде всего, уборкой.

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Луна предостерегает

День опасен для новых начинаний, какой бы сферы жизни они ни касались, поэтому к работе над новыми проектами — как и к бизнес-сделкам — сегодня лучше не приступать. Отказаться желательно и от тесного общения с другими людьми, особенно теми, кто нам дорог — любимыми, родственниками, друзьями: любая сора может повлечь серьезные осложнения в отношения — вплоть до полного их разрыва. Нельзя менять работы, общаться с начальством — особенно, на финансовые темы — и проводить операции с недвижимостью.

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