Лунный календарь на каждый день: рекомендации и предостережения на 10 мая

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 10 мая?

Луна рассказывает

Самый энергетически наполненный день, когда Луна находится в апогее и максимально сильно влияет на Землю и живущих на ней людей. Может — наконец-то — получиться то, чего человек долго, но до сих пор напрасно добивался: шансом сделать сказку былью, а мечту явью обязательно нужно воспользоваться.

Луна рекомендует

Планируя день, не стоит делать ставку на новые проекты — время для их реализации еще не пришло, поэтому желательно довести до ума старые дела, тогда в профессиональных вопросах будет полный порядок.

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Луна предостерегает

Категорически нельзя верить людям, которые захотят опорочить в ваших глазах близкого вам человека: сначала необходимо проверить их слова — велика вероятность того, что они окажутся банальным наговором.

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