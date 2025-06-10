ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
48
Время на прочтение
2 мин

Лунный календарь на каждый день: рекомендации и предостережения на 11 июня

Луна – не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 11 июня?

Луна рассказывает

День, когда самое главное — сохранять внутреннее равновесие, сдерживая сильные эмоции любой направленности: позитив может оказать на психику такое же опасное влияние, как и негатив. Важно избегать суеты, спешки, чрезмерно активных действий. Так, если выдастся возможность, нужно посвятить день отдыху, тем же, кто — по самым разным причинам — не может себе этого позволить, нужно заниматься своими рабочими обязанностями спокойно и не торопясь.

Луна рекомендует

На позитивной энергетической волне можно заниматься творчеством и решать вопросы, касающиеся личной жизни — особенно это касается тех, у кого она пока еще не устроена. Велика вероятность интересных открытий — как научных, так исключительно житейских. Заключать брак не только можно, но и нужно — это один из лучших дней для официального оформления отношений.

Луна предостерегает

Несмотря на вероятный в этот день прилив энергии, от чрезмерно активной деятельности желательно отказаться — запас сил может очень быстро закончиться, и их не хватит даже на элементарные дела. Нельзя общаться с негативно — и агрессивно — настроенными людьми, это может привести к нежелательным результатам.

Читайте также:

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
48
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie