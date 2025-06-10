Лунный календарь на каждый день: рекомендации и предостережения на 11 июня

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 11 июня?

Луна рассказывает

День, когда самое главное — сохранять внутреннее равновесие, сдерживая сильные эмоции любой направленности: позитив может оказать на психику такое же опасное влияние, как и негатив. Важно избегать суеты, спешки, чрезмерно активных действий. Так, если выдастся возможность, нужно посвятить день отдыху, тем же, кто — по самым разным причинам — не может себе этого позволить, нужно заниматься своими рабочими обязанностями спокойно и не торопясь.

Луна рекомендует

На позитивной энергетической волне можно заниматься творчеством и решать вопросы, касающиеся личной жизни — особенно это касается тех, у кого она пока еще не устроена. Велика вероятность интересных открытий — как научных, так исключительно житейских. Заключать брак не только можно, но и нужно — это один из лучших дней для официального оформления отношений.

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Луна предостерегает

Несмотря на вероятный в этот день прилив энергии, от чрезмерно активной деятельности желательно отказаться — запас сил может очень быстро закончиться, и их не хватит даже на элементарные дела. Нельзя общаться с негативно — и агрессивно — настроенными людьми, это может привести к нежелательным результатам.

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