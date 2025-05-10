Лунный календарь на каждый день: рекомендации и предостережения на 11 мая

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 11 мая?

Луна рассказывает

В течение дня напряжение, одолевающее с утра, после обеда сменится спокойствием и умиротворенностью. Выбирая между материальным и духовным, сегодня нужно останавливаться на последнем — это благоприятным образом скажется на состоянии духа и настроении.

Луна рекомендует

Время также благоприятно для того, чтобы гармонизировать окружающее пространство — навести порядок в квартире, облагородить дачный участок, высадив на нем новые деревья или цветы.

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Луна предостерегает

Не стоит идти на поводу у тех, кто будет искать, а в окружении каждого из нас такие люди, увы, найдутся. Не стоит идти у них на поводу — любые злобные выводы необходимо игнорировать, так будет лучше для всех — в том числе, и для скандалистов.

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