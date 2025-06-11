Лунный календарь на каждый день: рекомендации и предостережения на 12 июня

Луна / © Credits

Реклама

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 12 июня?

Луна рассказывает

Время радости, уместно в любых жизненных условиях, в то время как грусть и уныние недопустимы, астрологи утверждают: те, кто печалится в этот день, должны задуматься о том, что с ними не так, и как справиться с существующими проблемами.

Луна рекомендует

Можно посещать увеселительные мероприятия, разумеется, с учетом реалий нынешнего времени: шумна вечеринка вряд ли будет уместной, а вот посещение тетра — ак музыкального, так и драматического — вполне. Время также благоприятно для романтических свиданий, особенно, если речь пойдет о признании в своих чувствах и предложении официального оформления отношений. В профессиональной и деловой сфере звезды рекомендуют устраивать презентации и демонстрации своих планов и уже имеющихся достижений — такие мероприятия окажутся успешными.

Реклама

Луна предостерегает

Как бы ни складывались события, и в коем случае нельзя терять контроль — ни над ними, ни над своим поведением, поскольку последствия в таком случае могут оказаться не самыми приятными. Также — разумеется, если есть такая возможность — день нужно посвятить не работе, а отдыху.

Читайте также: