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Лунный календарь на каждый день: рекомендации и предостережения на 12 мая
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 12 мая?
Луна рассказывает
День спокойствия и уверенности в себе. На позитивной энергетической волне можно заниматься творчеством и решать вопросы, касающиеся личной жизни — особенно это касается тех, у кого она по какой-то причине пока еще не устроена. Велика вероятность интересных открытий — причем, не научного, а исключительно житейского свойства.
Луна рекомендует
А помощью в решении самых разных — профессиональных, бытовых и житейских — необходимо обратиться к друзьям и знакомым: не стоит и пытаться сделать все самостоятельно — результат будет равен нулю.
Луна предостерегает
Нельзя позволять эмоциям брать верх над рассудительностью и «распоряжаться» вашей жизнью — сегодня особенно важно держать их под контролем, в противном случае можно наломать серьезных дров.
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