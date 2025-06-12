Лунный календарь на каждый день: рекомендации и предостережения на 13-14 июня

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна в эти дни — 13 и 14 июня?

Луна рассказывает

18-й лунный день, который продлится двое календарных суток, время, когда любые — даже самые самоуверенные — люди склонны к принятию чужого мнения, в результате мы идем на поводу у тех, кто, возможно, преследует корыстные интересы, и поступает наперекор своим убеждениям и интересам. Избежать неприятных последствий можно, придерживаясь рабочей дисциплины и распорядка дня, и, как следствие, контролируя свое поведение.

Луна рекомендует

Можно убеждать в своей правоте любых — даже самых упорных и упрямых — собеседников, в этом поможет дар красноречия и убедительности, которые в эти дни будут присущи всем без исключения. Время также благоприятно для того, чтобы проанализировать предыдущий жизненный период и сделать выводы как из ошибок, так и из достижений — их желательно не только повторить, но и приумножить.

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Луна предостерегает

Ни в коем случае нельзя лениться (нужно найти себе посильное занятие), потакать дурным привычкам и давать волю негативным мыслям — это не лучшим образом отразится как на настроении, так и на жизненных обстоятельствах в целом. Не рекомендуется отвечать агрессией на агрессию — это повлечет за собой неприятные последствия, поэтому лучше отшутиться в ответ на недоброжелательные выпады неадекватно настроенных людей.

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