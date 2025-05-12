Лунный календарь на каждый день: рекомендации и предостережения на 13 мая

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них так, а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 13 мая?

Луна рассказывает

Нынешний день — время накапливать важные жизненные ресурсы, прежде всего, позитивного свойства, такие как физические силы, жизнелюбие, доброжелательность по отношению к окружающим, хорошее настроение. Энергетика дня создаст для этого все необходимые условия — важно воспользоваться благоприятными условиями для того, чтобы «напитаться» положительными эмоциями.

Луна рекомендует

Можно приступать к реализации новых проектов — они окажутся успешными, особенно если сфера деятельности человека связана с искусством. Новые знакомства перерастут в крепкие — дружеские или профессиональные — связи, так что не стоит их игнорировать.

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Луна предостерегает

Лунные энергии могут лишить человека способности адекватно воспринимать как окружающую действительность, так и самих себя в сложившихся обстоятельствах. Такое мировоззрение и, как следствие, поведение может привести человека к серьезным ошибкам, когда он скажет или сделает больше, чем можно себе позволить в сложившейся ситуации — стоит остерегаться такого поведения и держать свои слова и действия под контролем. Свобода не должна стать расхлябанностью, а раскрепощенность — вседозволенностью.

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