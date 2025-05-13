Лунный календарь на каждый день: рекомендации и предостережения на 14-15 мая

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — на 14-15 мая?

Луна рассказывает

События 18-х лунных суток, которые продлятся два календарных дня, отразят ту жизненную ситуацию, в которой мы находимся в данный момент своей жизни. Нужно наблюдать за тем, что будет происходить, и внимательно слушать, что будут говорить люди, находящиеся рядом с нами: все это будет характеризовать как нас самих, так и то, чего мы добились или, наоборот, не добились. Так, по мнению астрологов, если в это время мы становимся объектом чьей-то зависти, значит, у нас все идет хорошо.

Луна рекомендует

Время неблагоприятно для серьезных — прежде всего финансовых — действий, поскольку они могут привести к ухудшению финансового благосостояния — лучше посвятить эти дни рутинной работе, которая позволит упорядочить все дела и документы. Прекрасное время для процедур, очищающих и омолаживающих организм.

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Луна предостерегает

Нужно забыть об эгоизме и тщеславии — они могут самым негативным образом повлиять на наши отношения с людьми, и, как следствие, усугубить нашу собственную житейскую ситуацию. Нельзя пить, курить и использовать сильные ароматы — все это может стать причиной сильного недомогания. Также в эти дни нежелательно вступать в брак и назначать романтические свидания.

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