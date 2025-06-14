Лунный календарь на каждый день: рекомендации и предостережения на 15 июня

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 15 июня?

Луна рассказывает

День чреват опасностью попасть под чужое — негативное — влияние. Главные качества, которые сегодня необходимо проявить каждому из нас, — недоверчивость и осторожность, они уберегут нас от неосмотрительных поступков и, как следствие, неприятных последствий. Особенно сильно негатив будет иметь на нас в первой половине дня, после обеда раздражение и напряжение спадет, и можно будет провести вечер в спокойной домашней обстановке.

Луна рекомендует

Звезды советуют не покидать своего дома, что в выходной день не станет проблемой, поскольку только в нем можно чувствовать себя — пусть и в относительной — безопасности. Не стоит спешить с далеко идущими выводами из фактов, которые станут известны сегодня: скорее всего, их не хватит для того, чтобы получить полную и — самое главное! — объективную картину.

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Луна предостерегает

От общения с окружающими необходимо отказаться — исключение можно сделать только для самых близких, но и в таком случае переходить личные границы — как их, так и свои — не рекомендуется. Время категорически не подходит для вечеринок, романтических свиданий и встреч с друзьями.

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