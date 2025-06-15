Лунный календарь на каждый день: рекомендации и предостережения на 16 июня

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 16 июня?

Луна рассказывает

Нынешний день — и в этом смысле он очень логичен для понедельника — позволяет воплотить в жизнь любую идею, которая долго дожидалась своего часа. Главное, отбросить любые сомнения в правильности своих действий — они будут тянуть нас назад. Начав работать над достижением важной цели сегодня, мы уже в самое ближайшее время увидим результаты своих усилий, а само качество нашей жизни значительно улучшится.

Луна рекомендует

Очень важно именно в этот день решать серьезные финансовые вопросы — любые денежные дела будут решаться быстро, выгодно и на удивление легко. Можно просить повышения зарплаты — начальство не только с пониманием отнесется к такому разговору, но и без лишних проволочек выполнит свое обещание. Тем, кто — по материальной или какой-то другой причине давно собирался сменить место работы, не стоит терять времени — необходимо действовать как можно быстрее.

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Луна предостерегает

Ни при каких обстоятельствах не стоит никого обманывать — ложь очень быстро выйдет наружу, что приведет к осложнению, а некоторых — особо сложных — случаях и разрыву отношений. Прежде всего, это предостережение касается близких людей, но и со всеми остальными желательно быть честными. Под запретом также легкомысленное отношение к своему здоровья: любой сигнал организма должен быть принят во внимание и «расшифрован» при обращении к врачу.

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