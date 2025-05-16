Лунный календарь на каждый день: рекомендации и предостережения на 16 мая

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 16 мая?

Луна рассказывает

Довольно опасный день, когда причиной серьезного конфликта может стать не только неосторожное слово, но и косой взгляд Проверку на прочность будет проходить каждый из нас, и только от самого человек зависит, выдержит он его или нет. Проявив слабость, можно потерять все — а, возможно, и многое — из того, что было сделано или заработано в последнее время.

Луна рекомендует

Чтобы удержаться на вершине, необходимо приложить максимум усилий, поэтому сегодня очень важно показать, на что мы способны — как начальству и коллегам, таки самим себе. Одним из самых востребованных качеств человеческой натуры станет милосердие: к чужим недостаткам необходимо относиться с терпением, сочувствием и пониманием

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Луна предостерегает

Категорически не рекомендуется никого обманывать, даже если будет казаться, что ложь пойдет человеку на пользу, на самом деле все произойдет с точностью до наоборот. Кстати, касается это не только других людей, но и нас самих: не стоит приписывать себе достоинства, которыми мы не обадае, и выдавать себя за тех, кем не являемся.

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