Лунный календарь на каждый день: рекомендации и предостережения на 17 июня

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня – 17 июня?

Луна рассказывает

День стремительных действий и вдохновения, которое позволяет добиться желаемого результата в любой сфере деятельности, но на первом месте все-таки стоит творчество. Причем, касается оно не только людей соответствующих – связанных с ним – профессий, сегодня даже сугубо техническую задачу удастся, посмотрев на нее под креативным углом зрения.

Луна рекомендует

Удачны любые начинания, поэтому не стоит с ним медлить. Можно принимать важные решения, проводить деловые встречи, заключать серьезные – а том числе, и финансовые – сделки, работать в коллективе, переходить на но новую должность и новое место работы, переезжать на ПМЖ в другую страну.

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Луна предостерегает

Нужно отказаться от выяснения отношений, особенно если речь идет о родных, близких и любимых людях. Осторожность нужно проявлять при занятиях спортом – физическая нагрузка должна быть умеренной. Также необходимо отказаться от тяжелой пищи, алкоголя и наркотических препаратов, даже если они всего лишь входят в качестве ингредиента в лекарственный препарат.

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