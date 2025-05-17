Лунный календарь на каждый день: рекомендации и предостережения на 17 мая

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 17 мая?

Луна рассказывает

День, когда Луна убывает: наша жизнеспособность постепенно снижается, мы становимся менее активными, наша реакция замедляется, мы быстрее устаем и меньше успеваем сделать, чем в период растущей Луны.

Луна рекомендует

Нежелательно браться за новые дела — лучше посвятить время же известной, налаженной ранее работе, но если такой возможности нет, работать необходимо постепенно, не торопясь — спешка только ухудшит ситуацию.

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Луна предостерегает

Не стоит заключать брак — в созданной в этот день семье не будет взаимопонимания, что — рано или поздно — приведет к расставанию. Занимаясь спортом, нужно воздержаться от серьезных нагрузок — они чреваты травмами и переутомлением.

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