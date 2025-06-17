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Лунный календарь на каждый день: рекомендации и предостережения на 18 июня

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 18 июня?

Луна рассказывает

День вселенской мудрости и тайных знаний, благоприятен для любых действий, но только в том случае, если они направлены на созидание. Любое зло не только обречено на провал, но и чревато бумерангом, который будет сильнее и мощнее изначального посыла.

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Луна рекомендует

Можно готовиться к экзаменам и сдавать их — результат превзойдут все ожидания. День также благоприятен для творчества, научной деятельности и небольших финансовых операций, а вот новые дела и принятие серьезных решений можно обдумывать, но приступать к их реализации еще не время.

Луна предостерегает

От свадьбы или помолвки необходимо отказаться — совместная жизнь, начатая в этот день, вряд ли будет счастливой. Выяснение зашедших в тупик тоже нужно перенести на другой день: начав разбираться сегодня, мы еще больше все запутаем. Нежелательно отправляться в дорогу, какой бы ни была ее конечная цель — переезд в новый город или страну, служебная командировка или отдых.

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