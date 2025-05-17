Лунный календарь на каждый день: рекомендации и предостережения на 18 мая

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 18 мая?

Луна рассказывает

День, богатый событиями, которые переворачивают нашу жизнь с ног на голову — такие «революции» касаются всех сфер нашей жизни, от деловой до личной. Тем не менее, особое внимание нужно посвятить творчеству — здесь удастся достичь значимых результатов — нельзя упустить такой хороший шанс добиться успеха.

Луна рекомендует

Можно отправляться в любые поездки — они окажутся одинаково успешными, но все-таки в приоритете — командировки, в которые можно оправляться, несмотря на выходной — уже завтра можно будет решать важные профессиональные вопросы на месте. Желательно также подготовиться к презентации нового проекта — она пройдет удачно. Не менее важное времяпрепровождение — встреча с родными или друзьями и романтические свидания.

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Луна предостерегает

Нельзя менять свое мнение, изменять собственным принципам, предавать коллег и близких, переходя на другую сторону, и бросать начатое дело на полпути.

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