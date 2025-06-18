Лунный календарь на каждый день: рекомендации и предостережения на 19 июня

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 19 июня?

Луна рассказывает

День, когда злоба и агрессия буквально витают в воздухе, но справиться с ними под силу каждому — только от самого человека зависит, поддастся он негативной энергетике или нет.

Луна рекомендует

Важно позаботиться о своем покое — как моральном, так и физическом. За чужими конфликтами лучше наблюдать со стороны — приняв в нем участие, мы вряд ли сможем удержаться от того, чтобы не сделать кому-то обидное замечание, что в свою очередь приведет к нежелательному конфликту. Почувствовав усталость, нужно отправляться на природу: даже прогулка в ближайшем парке в ближайший парк, не говоря уже о поездке на дачу, даст мощный заряд энергии.

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Луна предостерегает

Не стоит принимать близко к сердцу неприятную информацию — довольно быстро может оказаться, что она, мягко говоря, преувеличена, а драгоценные нервные клетки уже будут потрачены зря. Нежелательно вступать в дискуссии и споры, даже если будет казаться, что не ввязаться в «драку» нельзя. От встреч с друзьями или родственниками лучше отказаться, иначе можно рассориться с ними всерьез и надолго.

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