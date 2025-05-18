Лунный календарь на каждый день: рекомендации и предостережения на 19 мая

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 19 мая?

Луна рассказывает

Период мудрости, духовного очищения и открытия важных тайн, благоприятный для любых действий, но только в том случае, если их цель не разрушение, а созидание. Время благоприятно для творцов, которые могут рассчитывать на пилив вдохновения, и научных работников — в их работе вероятен прорыв, связанный с важным открытием. Главное — сосредоточиться на выполняемой задаче, не отвлекаясь на сопутствующие занятия.

Луна рекомендует

Несмотря на прилив энергии, не стоит брать за самые важные дела — необходимо сосредоточиться на недоработках, которые пора довести до ума. В это время также хорошо усваиваются знания, поэтому можно учиться и учить, перенимать чужой — прогрессивный — опыт, заниматься самообразованием, ходить в библиотеки с целью нахождения ответа на важный вопрос, который нельзя отыскать в интернете.

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Луна предостерегает

В это время любой обман вскрывается молниеносно, ставя человека в неудобное положение, поэтому не стоит лгать никому, особенно тем, кто нам дорог — близким и любимым людям. Узнав что-то неприятное об окружающих людях, нельзя сразу же рассказывать им об этом — сначала нужно убедиться в том, что сообщивший об этом источник, не является фейковым.

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