Лунный календарь на каждый день: рекомендации и предостережения на 2 мая

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 2 мая?

Луна рассказывает

Относительно спокойные лунные сутки, когда энергия течет ровно и спокойно — без «влетов» и падения, а самое главное — без эмоциональных всплесков, которые часто становятся причиной стрессов и осложнений в отношениях с окружающими — как близкими, так и не очень — людьми. Вселенная в такое время бывает равнодушна к нашей судьбе, поэтому ни навредить, ни помочь не может или не хочет.

Луна рекомендует

Советчицей в делах сегодня станет не разум, а интуиция, которая поможет правильно поступить в любой ситуации, а заодно не совершить досадной ошибки. Главное — прислушаться к тому, что она будет «говорить»: плохо внутренний голос нам не посоветует.

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Луна предостерегает

День максимально благоприятен для любых дел — как тех, которые давно находятся в работе, так и новых, к которым мы только собираемся приступать: и в первом, и во втором случае нас — особенно, если мы не будем лениться, ждет успех. А вот вмешиваться в чужую — особенно, личную — жизнь и давать советы не стоит: такое поведение может быть воспринято как беспардонность, что, в свою очередь, приведет к серьезному конфликту.

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