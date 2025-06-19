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Лунный календарь на каждый день: рекомендации и предостережения на 20 июня
Луна – не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 20 июня?
Луна рассказывает
День, когда никакая — даже самая благая цель не стоит того, чтобы достигать ее недостойными средствами, поэтому, прежде чем что-либо сделать, очень важно подумать о том, как это отразиться — как а нас самих или окружающих нас людях, так и на мире в целом.
Луна рекомендует
Браться за воплощение в жизнь новых проектов можно только тем, кто уже завершили работу над начатыми ранее делами, в противном случае поставленной цели достичь не удастся. Также звезды советуют уделить внимнаие бытовой и хозяйственной деятельности, особенно если там давно пора навести порядок. Даже при наличии плотного рабочего графика желательно найти время для того, чтобы сходить в театр, на выставку или хотя бы почитать что-нибудь из классики — такое времяпрепровождение придаст нам сил и энергии.
Луна предостерегает
Нельзя также ни к чему принуждать окружающих людей — прежде всего, это касается коллег и членов семьи, особенно детей: из-под палки никто ничего хорошо и правильно не сделает. День также не подходит для поездок — даже недальнее и непродолжительное путешествие нужно перенести на другое время.
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