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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
34
Время на прочтение
2 мин

Лунный календарь на каждый день: рекомендации и предостережения на 20 мая

Луна – не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 20 мая?

Луна рассказывает

Стрессовое время, когда очень важно следить за своим душевным покоем, избегая факторов, которые могут его нарушить. Важно также не потакать инстинктам и избегать соблазнов.

Луна рекомендует

Можно приступать к реализации новых — важных и серьезных — проектов, которые — если учесть, что на календаре выходной — скорее всего, окажутся бытовыми. Возможно провокации со стороны окружающих необходимо относиться максимально спокойно: возможно, им необходимо вывести нас из себя, чтобы «подпитаться» нашей положительной энергией.

Луна предостерегает

Нельзя говорить неправду: ложь довольно быстро обнаружится и приведет не к самым приятным последствиям. Самым неприятным из них станет разрушение отношений с близким человеком, который не захочет иметь дело с тем, кто его обманывает.

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