- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 221
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный календарь на каждый день: рекомендации и предостережения на 21 июня
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 21 июня
Луна рассказывает
День, когда не стоит делать резкие движения, да и вообще что-нибудь предпринимать без крайней на то необходимости. Если есть такая возможность, то лучше — благо, на календаре выходной день — отдохнуть, аккумулировав физические и моральные силы для последующей работы, они понадобятся нам уже в ближайший понедельник. Нынешний день, пожалуй, единственный в лунном календаре, когда можно позволить себе немного полениться, не испытывая при этом угрызений совести за бездействие.
Луна рекомендует
Необходимо обращать внимание на факты и сведения, которые станут известны сегодня: пройдет совсем немного времени, и они помогут вам решить важную жизненную — скорее всего, личную — задачу. Также день, что логично в выходной, благоприятен для того, чтобы заняться наведением порядка в доме, и особенно — в шкафах: там удастся обнаружить много того, что считалось безвозвратно потерянным.
Луна предостерегает
Чем бы мы сегодня ни занимались, главное — не торопиться, в противном случае рискуете наделать массу ошибок, из-за которых уже завтра все, что мы сделаем сегодня, придется переделывать. Нельзя никому желать зла даже мысленно: возможно, таким образом и удастся доставить кому-то неприятности, но — по закону бумеранга — они вернутся к нам, так что важно держать себя в руках.
Читайте также: