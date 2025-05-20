Лунный календарь на каждый день: рекомендации и предостережения на 21 мая

Луна / © Credits

Реклама

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 21 мая?

Луна рассказывает

День, когда плохое уходит из наше жизни, уступая место хорошему, когда, несмотря на рабочий день, можно отдохнуть моралью и физически. Активизируется мыслительный процесс, поэтому можно — и нужно — получать новые знания, в самое ближайшее время они пригодятся в работе.

Луна рекомендует

Чистая и светлая энергетика дня благоприятна для любых занятий, но самым важным — и результативным — моментом станет творчество, которое позволит как отдохнуть душой, так и, возможно, создать что-то стоящее в креативном плане. Тем, у кого уже есть в запасе такие произведения искусства, звезды советуют выставить их на продажу или хотя бы на специализированный сайт в интернете, чтобы пользователи смогли оценить их художественную ценность.

Реклама

Луна предостерегает

В общении, добиваясь от собеседника согласия на свое предложение, ни в коем случае нельзя на него давить, максимум, что можно позволить себе в таком случае — это приводить заранее заготовленные доводы, убеждающие в нашей правоте.

Читайте также: