Лунный календарь на каждый день: рекомендации и предостережения на 22 мая

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них так, а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 22 мая?

Луна рассказывает

Пассивный день, который желательно посвятить размышлениям и созерцанию окружающего мира, что лучше всего делать наедине с самим собой. Чем бы мы ни занимались, не стоит спешить и суетиться — удача будет сопутствовать тем, кто действует спокойно и вдумчиво. Нужно внимательно прислушиваться к предсказаниям и пророчествам — скорее всего, они сбудутся, но мы, будучи предупрежденными, сможем подготовиться к ним заранее и использовать их себе во благо или хотя бы минимизировать негатив.

Луна рекомендует

Принесут радость поездки и путешествия, новые знакомства, встречи с друзьями, родственниками и коллегами-единомышленниками. Принимая важные решения, необходимо прислушаться к своей интуиции, не спрашивая ее при этом, почему в данном случае нужно поступить так, а не иначе — внутренний голос обладает большим количеством информации, поэтому можно сказать, что ему виднее, что и как делать.

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Луна предостерегает

Не стоит «работать на публику», хвастаясь таким образом своими достижениями — скорее всего, они окажутся мнимыми, на что нам впоследствии укажут окружающие.

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