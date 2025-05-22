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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
24
Время на прочтение
2 мин

Лунный календарь на каждый день: рекомендации и предостережения на 23 мая

Луна – не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня – 23 мая?

Луна рассказывает

Напряженный и конфликтный день, в течение которого конфликты могут вспыхивать по любому поводу, а иногда – и без видимых причин. Даже самые скромные люди в такое время бывают склонны к преувеличению своих способностей и достижений, что сейчас – или чуть позже – могут поставить человека в неловкое положение.

Луна рекомендует

Любые начинания кажутся в лучшем случае безрезультативными, а в худшем – провальными, поэтому спешить с ними не стоит. На события, которые будут происходить в это время, необходимо реагировать с юмором – в таком случае могут будет спокойно и без эмоций проанализировать их и найти оптимальный выход из сложившейся ситуации.

Луна предостерегает

Нежелательно выяснять отношения с близкими людьми – отношения могут не выдержать резких слов и обвинений. Нельзя – также впустую тратить деньги – покупки, сделанные в этот день, заведомо окажутся неудачными. Не рекомендуется заключать брак, а вот расторгать его – в случае необходимости – можно.

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