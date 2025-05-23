Лунный календарь на каждый день: рекомендации и предостережения на 24 мая

Луна / © Credits

Реклама

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 24 мая?

Луна рассказывает

День, когда духовное должно превалировать над материальным даже у тех, кто является убежденным сторонником практического и рассудочного взгляда на мир. Также в это время людям открываются тайны, которые позволяют добиться настоящих вершин — как в профессиональной, как и в личной жизни — главное, отнестись к ним серьезного, не отмахиваясь от фактов, как от неважных и незначительных.

Луна рекомендует

Активная энергетика дня не позволяет тратить время на разговоры и раскачку — необходимо действовать, и чем быстрее, тем лучше. Можно приступать к работе над новыми проектами, делать предложение руки и сердца, также принимать его, и совершать любые другие действия, направленные на позитивные жизненные перемены.

Реклама

Луна предостерегает

Нельзя позволять окружающим выводить вас на всплеск эмоций — срыв может поставить вас в положение, за которое придется извиниться перед теми, кто нас же и подставил. Под запретом также находится ревность — она не будет иметь под собой никаких сколько-нибудь серьезных оснований, зато продемонстрирует окружающим нашу неуверенность в себе.

Читайте также: