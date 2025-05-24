Лунный календарь на каждый день: рекомендации и предостережения на 25 мая

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 25 мая?

Луна рассказывает

Самый чистый и светлый день лунного календаря, с тонкой и благотворной энергетикой, которое определяется источником жизни на Земле — Солнцем. Мы можем понять, как изменились за прошедший лунный месяц и каких результатов за это время достигли. Как правило, «пожать» удается то, что «посели», о есть, получить информацию к размышлению о том, как действовать дальше — какие ошибки исправить, а какой успех — повторить. Также все события этого дня не являются случайными, они — следствие наших поступков, так что и обижаться, если что, не на кого.

Луна рекомендует

Отличный результат дают любые работы на земле: можно работать на дачном участке, а также приводить его в порядок и облагораживать придомовую территорию, даже если речь идет о многоэтажке. Можно покупать движимое — например, автомобиль — и недвижимое имущество: приобретение окажется удачным, особенно если оно окажется не внезапным, а хорошо подготовленным и обдуманным.

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Луна предостерегает

Ни в коем случае нельзя ничего разрушать. Даже если такие действия кажутся оправданными, их нужно перенести на несколько дней.Читайте также: