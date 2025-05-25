Лунный календарь на каждый день: рекомендации и предостережения на 26 мая

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 26 мая?

Луна рассказывает

Самый тяжелый день лунного календаря, который пользуется у астрологов дурной славой — они называют его «сатанинским». Вырастает вероятность ссор и конфликтов — от незначительных до крупных и серьезных, которые будет сложно — а в некоторых случаях и невозможно — урегулировать.

Луна рекомендует

Звезды настоятельно рекомендуют простить тех, кто нас чем-то задал или обидел: таким образом мы снимем груз с души и очистим пространство вокруг себя, что даст возможность легче дышать — как в переносном, так и в прямом смысле. Кстати, это не значит, что с людьми, которым мы, образно говоря, отпустили грехи, можно продолжать общаться как ни в чем не бывало — относительного него нужно сделать правильные выводы.

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Луна предостерегает

Важно взвешивать каждое свое слово, в противном случае любое неосторожное выражение в адрес кого-о из окружающих может сделать его врагом на долгое время, а в особо сложных случаях — на всю жизнь. Нельзя терять над собой контроль, даже если покажется, что сдержать эмоции обиды или негодования практически невозможно — на самом деле у каждого из нас достаточно внутренних ресурсов для того, чтобы удержаться от опрометчивого — а, значит, ошибочного — шага.

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