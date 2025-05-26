Лунный календарь на каждый день: рекомендации и предостережения на 27 мая

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 27 мая?

Луна рассказывает

Нынешний календарный день включает в себя финал 30-х и начало 1-х лунных суток, то есть, является переходом из одного лунного месяца в другой. Как и полагается при завершении одного жизненного этапа и начале другого, время располагает к завершению начатых ранее процессов и составлению планов — как профессиональных, так и личных — на будущее.

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Луна рекомендует

Нынешний день позволит подвести итоги предыдущего лунного месяца и составить планы на будущий: процессы эти тесно взаимосвязаны, поскольку, не сделав выводов — как позитивных, так и негативных — из своей деятельности, невозможно понять, что и как нужно делать дальше. К тому же, в это время не только можно, но и нужно фантазировать, причем, касается это даже людей, которые считают себя реалистами и не верят в такую, как им кажется, «ерунду», Нынешний день — единственный в лунном месяце, когда мечты могут стать реальностью, главное — визуализировать свои грезы по всем правилам.

Луна предостерегает

От активных и решительных действий сегодня нужно отказаться. Во-первых, о благоприятных для любых начинаний условиях речь не идет, а, значит, они обречены на провал, а, во-вторых, на их воплощение в жизнь не хватит сил, так что не стоит браться за решение невыполнимых задач.

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