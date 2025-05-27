Лунный календарь на каждый день: рекомендации и предостережения на 28 мая

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 28 мая?

Луна рассказывает

«Стартовый» день лунного календаря, когда от составления планов на дальнюю и ближнюю перспективу — можно переходить к действиям, главное- не торопиться и взвешивать каждый свой шаг. Работоспособность возрастет во второй половине дня, к которой и нужно приурочить важные дела.

Луна рекомендует

Один из лучших дней для начала новых дел, которые с большой долей вероятности окажутся успешными, особенно если не спешить с работой над ними. Также можно — и нужно — готовиться к принятию важных решений, параллельно накапливая силы для их воплощения в жизнь. Можно переходить на новое место работы. А также покупать и продавать недвижимость.

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Луна предостерегает

Не лучший день для общения — слишком велика вероятность ссор и конфликтов по самым незначительным поводам, а иногда и вовсе без них, поэтому с людьми, с которыми мы не можем позволить себе разорвать отношения, лучше — разумеется, временно — не разговаривать вообще. Не принесут ничего хорошего и контакты с начальством, так что лучше такие переговоры отложить.

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