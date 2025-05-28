Лунный календарь на каждый день: рекомендации и предостережения на 29 мая

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 29 мая?

Луна рассказывает

Нынешний день проходит под знаком негативной энергетики, которая делает одних из нас раздражительными и агрессивными, а других — впечатлительными и уязвимыми. Как первые, так и вторые могут пострадать от разного рода психологической нестабильности, главным признаком которой станет мания преследования. Особенно ярко выраженной в негативном плане станет первая половина дня, в послеобеденное время атмосфера начнет разряжаться, а жизнь — налаживаться.

Луна рекомендует

Необходимо с самого утра мобилизоваться и быть готовыми к любым неожиданностям, которые может «организовать» нам нынешний день, и уметь постоять за себя и отстоять свои интересы. В этот день также можно принимать важные решения, а также продавать и покупать.

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Луна предостерегает

Нельзя лениться и бездействовать — энергия дня настолько сильна, что может буквально разорвать человека изнутри. Понятно, что в данном случае речь идет исключительно о переносном смысле, но моральный дискомфорт, который можно получить в таком случае, тоже достаточно неприятная вещь, поэтому лучше ее избежать. Важно также отказаться от негативных мыслей, которые негативно влияют на наше настоящее и будущее. Нельзя выяснять отношения с любимым человеком и официально вступать в брак — он окажется несчастливым.

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