Лунный календарь на каждый день: рекомендации и предостережения на 3 июня

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 3 июня?

Луна рассказывает

Символ нынешнего дня — преображающий огонь, окунувшись в который — разумеется, в переносном смысле — можно выйти более молодым, сильным, красивым и удачливым. Энергии лунных суток трансформируют организм в качественно новое состояние, позволяя, даже в самом крайнем случае, подобно птице Феникс возродиться из пепла. Причем, подобные перемены происходят не только на ментальном, но и на физическом — клеточном — уровне. Необходимо довериться окружающему миру, который лучше знает, что и как должно произойти с нами в данный — конкретный — временной период. Перемены нужно воспринимать не как испытание, а как благо, поскольку они должны привести к повышению качества жизни.

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Луна рекомендует

Можно приступать к реализации новых — даже очень сложных и масштабных — проектов, а вот доведение до ума старых отнимет много времени и сил, но результата не даст — завершить их так и не удастся. Оперировать денежными суммами можно только в том случае, если они будут небольшими — крупными рисковать не стоит. Прекрасный день для продажи и покупки недвижимости — не стоит упускать счастливый шанс решить важный вопрос в этой сфере.

Луна предостерегает

Нельзя переживаться, нервничать и — особенно! — гневаться на людей или происходящие событий: связанная с этими процессами негативная энергия отрицательно скажется прежде всего на самом человеке. Опасно поддаваться на провокации недоброжелателей, которые могут активизироваться в этот период: став их жертвой, мы окажем себе недобрую услугу. Не самое лучшее время для активного времяпрепровождения, особенно если это касается шумных вечеринок — лучше предпочесть им концерт камерной музыки или спокойную прогулку по парку.

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