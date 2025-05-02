Лунный календарь на каждый день: рекомендации и предостережения на 3 мая

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня – 3 мая?

Луна рассказывает

Нынешний день переводит наши мечты и планы с ментального уровня на физический, а проще говоря, материализует их, делая реальностью. Все, что будет загадано сегодня, обязательно сбудется. Да и любые слова, произнесенные – как специально, так и нечаянно – обретут силу бумеранга и практически молниеносно вернутся к тому, от кого исходили.

Луна рекомендует

Возможностью сделать сказку былью, которая появляется у каждого из нас в такой день, необходимо воспользоваться – это прекрасный способ улучшить свою жизнь, практически не прилагая для этого особых усилий. Главное – найти время для визуализации своих желаний, а также аффирмаций, которые их поддержат и дополнят.

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Луна предостерегает

Чтобы не огрести на ровном месте кучу проблем, очень важно мечтать и высказываться очень осторожно, учитывая малейшую деталь – как известно, дьявол кроется именно в мелочах. Но самое главное – не желать никому зла, поскольку то, что мы направим против других, легко может стать нашими собственными жизненными обстоятельствами, а это вряд ли нас порадует.

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