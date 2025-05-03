Лунный календарь на каждый день: рекомендации и предостережения на 3 мая

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня – 4 мая?

Луна рассказывает

День мощной продуктивной энергетики, когда можно решить любые – самые сложные и неподъемные – вопрос. Любые перемены, какой бы сферы жизни и деятельности они ни касались, окажутся кстати, поэтому их можно не бояться – напротив, всячески приветствовать, потому что их влияние на нашу жизнь будет максимально позитивным.

Луна рекомендует

Сегодня необходимо наводить порядок в своей жизни, начав при этом с элементарного – уборки в собственном доме, для чего воскресенье подходит идеально. Ну, а все остальное, включая профессиональную деятельность и личную жизнь, можно будет приводить в должное состояние, же начиная с понедельника.

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Луна предостерегает

Нельзя обвинять в чем-либо близких людей, использовать дар красноречия и убедительности в корыстных целях, давать обещания, которые мы заведомо не в состоянии выполнить – это чревато негативными последствиями

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